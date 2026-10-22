MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
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How to get in touch
Subsidiaries in this country
MED-EL Implant Systems South Africa (Pty) Ltd
Corner of Hennie Winterbach Street and Rothschild Boulevard Panorama Healthcare Centre Second Floor
Parow
South Africa
Parow
South Africa
Headquarters
MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria
6020 Innsbruck
Austria
MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstengasse 1
1090 Wien
Austria
1090 Wien
Austria