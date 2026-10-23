Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
En bref
Concept Fresh a été fondé en 1995 pour la commercialisation et la vente de produits laitiers, notamment du fromage. Depuis le début, l'entreprise est active en Autriche et dans certains pays d'Europe pour de nombreux clients renommés.
Concept Fresh a été fondé en 1995 pour la commercialisation et la vente de produits laitiers, notamment du fromage. Depuis le début, l'entreprise est active en Autriche et dans certains pays d'Europe pour de nombreux clients renommés.
La gamme de produits comprend de nombreux fromages à pâte dure, à pâte molle, en ...
contact
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siège social
Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
Hobelweg 20
4055 Pucking
Autriche
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