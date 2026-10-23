Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
Over
Concept Fresh werd in 1995 als marketing- en salesorganisatie voor melk- en zuivelproducten, vooral voor kaas, opgericht. Sinds het begin is het bedrijf voor een reeks van bekende opdrachtgevers in Oostenrijk en een aantal geselecteerde landen in Europa werkzaam.
Concept Fresh werd in 1995 als marketing- en salesorganisatie voor melk- en zuivelproducten, vooral voor kaas, opgericht. Sinds het begin is het bedrijf voor een reeks van bekende opdrachtgevers in Oostenrijk en een aantal geselecteerde landen in Europa werkzaam.
Het assortiment bevat een breed palet van harde, ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
Hobelweg 20
4055 Pucking
Oostenrijk
4055 Pucking
Oostenrijk