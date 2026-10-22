Head Sport GmbH
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siège social
6921 Kennelbach
Autriche
Profil de l'entreprise
Depuis 1950, HEAD est synonyme de design innovant, d'excellence technique et de passion pour le sport. HEAD distribue un portefeuille de marques international :
• HEAD (produits de sports d'hiver, de raquette et de natation)
• PENN (balles de tennis et de racquetball)
• TYROLIA (fixations de ski)
• MARES/SSI/rEvo (équipement et formation de plongée)
• LiveAboard (voyages de plongée) • ZOGGS (équipement de natation)
• INDIGO (équipement de ski et de snowboard)
• AQUALUNG (produits de plongée et de snorkeling)
opportunités d'affaires
HEAD SKI / CHAUSSURES / FIXATIONS – HAUTES PERFORMANCES POUR LA LOCATION & LA VENTE
Le réseau de distribution professionnel de HEAD assure un approvisionnement fiable et fluide en produits HEAD – et offre aux revendeurs ainsi qu'aux loueurs un niveau maximal de service et de soutien.
HEAD est synonyme de solutions intelligentes pour la location de skis et de produits de haute qualité pour la vente. Bon nombre des plus grands loueurs de skis au monde misent sur HEAD – et profitent ainsi de l'expérience et de l'expertise acquises par HEAD grâce à des années de collaboration avec des partenaires de location internationaux.