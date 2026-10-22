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Head Sport GmbH

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HEAD is een wereldwijd toonaangevende leverancier van eersteklas high-performance sportuitrusting en sportkleding voor atleten van alle niveaus. De onderneming bestaat uit 5 divisies.

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Hoofdkantoor

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Oostenrijk
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Sinds 1950 staat HEAD voor innovatief design, technische uitmuntendheid en passie voor sport. HEAD verhandelt een internationaal merkenportfolio:
• HEAD (winter-, racket- en zwemsportproducten)
• PENN (racquetball- en tennisballen)
• TYROLIA (skibindingen)
• MARES/SSI/rEvo (duikuitrusting en -opleiding)
• LiveAboard (duikreizen)
• ZOGGS (zwemuitrusting)
• INDIGO (ski- en snowboarduitrusting)
• AQUALUNG (duik- en snorkelproducten)

Productafbeelding
© Head Sport GmbH
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© Head Sport GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

HEAD SKI'S / SCHOENEN / BINDINGEN - TOP-PERFORMANCE VOOR VERHUUR & VERKOOP

Het professionele distributienetwerk van HEAD zorgt voor een betrouwbare en probleemloze levering van HEAD-producten - en biedt dealers en verhuurorganisaties maximale service en ondersteuning.

HEAD staat voor doordachte skiverhuuroplossingen en hoogwaardige producten voor de verkoop. Veel van de grootste skiverhuurbedrijven wereldwijd vertrouwen op HEAD - en profiteren daarbij van de ervaring en expertise die HEAD heeft opgedaan door jarenlange samenwerking met internationale verhuurpartners.

Symboolafbeelding
© Head Sport GmbH