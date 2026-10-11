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Münzer Bioindustrie GmbH

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La gamme de services de Münzer Bioindustrie GmbH comprend l'élimination des déchets liquides, ainsi que la collecte et le recyclage des huiles alimentaires usagées.

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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Münzer Bioindustrie GmbH est un conglomérat géré par ses propriétaires et basé en Autriche. La gamme de services comprend l'élimination des déchets liquides, la collecte et le recyclage des huiles alimentaires usagées pour la production de biodiesel, le nettoyage d'installations industrielles ainsi que le recyclage de câbles et de déchets électroniques. Fondée en 1991, l'entreprise familiale est l'un des plus grands collecteurs et négociants d'huiles alimentaires usagées en Europe. Dans le port pétrolier viennois de Lobau, Münzer exploite la plus grande installation de production de biodiesel du pays. L'objectif principal de l'entreprise est la décarbonation du secteur des mobilités et des transports. Plus de 800 collaborateurs répartis sur trois continents ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 360 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/25.

Personnes
© Münzer Bioindustrie GmbH
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© Münzer Bioindustrie GmbH
opportunités d'affaires

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Des déchets à l'énergie

Münzer est constamment à la recherche de nouveaux partenaires et de collaborations pour la collecte d'huiles alimentaires usagées. En tant qu'acteur de l'économie circulaire, l'entreprise transforme l'huile alimentaire usagée en biodiesel durable et contribue ainsi à la décarbonation du secteur des transports. En outre, Münzer est toujours intéressé par de nouvelles coopérations dans le domaine des matières premières avancées. Münzer se réjouit d'échanger avec des entreprises qui collectent et fournissent des déchets et des matières premières appropriés.

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