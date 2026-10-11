© Münzer Bioindustrie GmbH

Van afval naar energie

Münzer is continu op zoek naar nieuwe partners en samenwerkingsverbanden voor de inzameling van gebruikt frituurvet. Münzer zet zich in voor de circulaire economie, verwerkt gebruikt frituurvet tot duurzame biodiesel en draagt ​​zo bij aan de decarbonisatie van de transportsector.

Daarnaast is Münzer altijd geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingen op het gebied van geavanceerde grondstoffen. Münzer staat open voor gesprekken met bedrijven die geschikt afval en grondstoffen inzamelen en leveren.