Future of Energy - au cœur des technologies énergétiques de demain  

La première étape à Paris était consacrée aux enjeux liés à l’hydrogène, aux énergies renouvelables et aux défis actuels de la transition énergétique. Les interventions d’experts ont apporté un éclairage précieux sur les évolutions technologiques, les dynamiques de marché et les perspectives de décarbonation de l’économie. À l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les participants ont ensuite échangé sur les questions de sécurité d’approvisionnement et les scénarios à long terme qui façonneront les systèmes énergétiques de demain.



Le deuxième jour, la délégation s’est rendue chez NUWARD, filiale du groupe EDF située dans le quartier d’affaires de La Défense, afin d'explorer la technologie innovante des Small Modular Reactors (SMR) et son potentiel pour l’énergie de demain.



Le voyage s’est achevé en Provence par la visite d’ITER, l’un des plus ambitieux projets de recherche au monde dans le domaine de la fusion nucléaire. Les participants y ont découvert le hall de montage, les grands principes techniques ainsi que les perspectives offertes par la fusion comme source d’énergie à moyen et long terme.

Au-delà des visites et des présentations, ce voyage a également offert de nombreuses occasions d’échanges et de mise en réseau entre la délégation et les experts rencontrés.



