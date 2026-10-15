АВСТРИЙСКИй национальный стенд НА KIOGE 2026

Выставка и конференция KIOGE Kazakhstan 2026 объединили казахстанские и международные компании, представившие инновационные разработки в энергетическом секторе, нефтегазовой отрасли и смежных областях. Организованный ADVANTAGE AUSTRIA Almaty национальный стенд Австрии объединил семь компаний: ILF Consulting Engineers, INNIO Group, MWM, PlanRadar, Schiebel – Actuators, Seal Maker и Weingärtner Maschinenbau. Компании представили инновационные технологии и решения, продемонстрировав высокий уровень экспертизы и технологический потенциал Австрии в энергетической и нефтегазовой отраслях.

Австрийский национальный стенд на выставке KIOGE 2026 стал важной площадкой для установления новых деловых контактов и укрепления сотрудничества между Австрией и Казахстаном. Выставка была официально открыта в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрии, г-жи Андреа Бахер и делегации Австрийского Парламента, что подчеркнуло важность двусторонних экономических отношений.

Особым событием стало вручение австрийскому павильону награды «Лучший национальный стенд». ADVANTAGE AUSTRIA Almaty выражает благодарность всем участвовавшим австрийским компаниям, партнёрам и посетителям за их активное участие, заинтересованность и вклад в развитие новых возможностей и укрепление деловых связей между Австрией и Казахстаном.

Для получения дополнительной информации о нашем мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте almaty@advantageaustria.org или по телефону +7 727 225 14 86.