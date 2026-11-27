Vergeet traditionele conferenties in anonieme congreszalen. SKInnovation combineert hoogwaardige startup-content met de informele sfeer van de Oostenrijkse Alpen. Op 2.340 meter hoogte ontstaan waardevolle gesprekken tijdens gondelritten, op de skipiste, in berghutten en tijdens exclusieve netwerkevents. Het resultaat? Authentieke contacten die veel verder gaan dan het uitwisselen van visitekaartjes.

Waarom deelnemen?



Ontmoet internationale investeerders, corporate partners en mede-ondernemers uit heel Europa.

Presenteer uw startup tijdens de unieke Ski Lift Pitch, waarbij geselecteerde startups hun idee rechtstreeks pitchen aan zorgvuldig gematchte investeerders in de gondel.

Neem deel aan masterclasses, panelgesprekken en inspirerende talks van ervaren ondernemers en investeerders.

Boek één-op-één ontmoetingen met potentiële partners en investeerders

Bouw aan duurzame relaties in een ontspannen, informele en inspirerende omgeving.







Voor welke startups?

SKInnovation verwelkomt startups uit uiteenlopende sectoren, van de eerste idee-fase tot bedrijven die al een Series A-financieringsronde hebben doorlopen. Of u nu op zoek bent naar kapitaal, partnerschappen, klanten of internationale zichtbaarheid, SKInnovation biedt een platform om uw groeiambities te versnellen.

Doe mee aan een van Europa's meest bijzondere startup-events

Met honderden deelnemers, tientallen investeerders en een unieke combinatie van innovatie, ondernemerschap en wintersport heeft SKInnovation zich ontwikkeld tot een van de meest opvallende startup-evenementen van Europa. Hier ontstaan niet alleen zakelijke deals, maar ook langdurige samenwerkingen en waardevolle vriendschappen.

Bent u een Nederlandse startup met internationale ambities? Dan mag SKInnovation 2027 niet ontbreken op uw agenda. Meer informatie en registratie via SKInnovation 2027.