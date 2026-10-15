ADVANTAGE AUSTRIA
Știri
Premiul pentru Export 2026: recunoaștere și respect pentru exportatorii din Austria
ADVANTAGE AUSTRIA acordă premii companiilor austriece, care au înregistrat succes la nivel internațional. Angajamentul lor este recunoscut prin Premiul pentru Export.
Știri
Economia Austriei pariază pe durabilitate: excelența tehnologică răspunde cererii globale
Protecția climei și succesul economic nu intră în contradicție, ci reprezintă un model de afaceri al viitorului: Austria stabilește standarde în domeniile GreenTech și Green Building.
Domeniul industriei
Tehnologia mediului înconjurător
Austria se află în prim-planul tehnologiei care contribuie la protecția mediului înconjurător și la îmbunătățirea sustenabilității – inclusiv gestionarea deșeurilor, reciclarea, eficiența energetică, energia regenerabilă, poluarea aerului și gestionarea apelor. Printre premierele mondiale se numără prima centrală construită într-o lagună maremotrică și prima berărie ecologică de mari dimensiuni. Tehnologia mediului înconjurător din Austria – Surprisingly Ingenious
Domeniul industriei
Energie regenerabilă
Austria are o puternică reputație în domeniul energiei regenerabile – de la energia hidroelectrică și eoliană la energia solară, geotermală, a mareelor și pe bază de biomasă. Companiile sunt în general lideri mondiali în sectoare de nișă, oferind soluții personalizate și adaptate la cel mai înalt nivel. Programele care vizează niveluri superioare de eficiență energetică sunt, de asemenea, importante. Energie regenerabilă din Austria – Surprisingly Ingenious
Domeniul industriei
Eficiență energetică /Construcții ecologice
Austria este un lider în domeniul tehnologiilor sustenabile de construcție – de la ferestre de înaltă calitate la ventilație pasivă, încălzire pe bază de biomasă și sisteme pe bază de energie solară. Austria a jucat un rol esențial în dezvoltarea primelor case pasive. La baza acestui sector se află sistemul dual de învățământ, care pune un puternic accent pe formarea profesională. Eficiență în energie și Construcții ecologice din Austria – Surprisingly Ingenious
Cu ce putem să vă fim de folos?
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