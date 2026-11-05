„Cultura Praterului vienez” devine patrimoniu cultural UNESCO

Austria nu este doar o națiune economică, ci și un tărâm al antreprenoriatului, care găzduiește antreprenori pasionați și inovatori. Austria este de asemenea, o națiune a culturii – o țară care își păstrează cu sârguință obiceiurile și tradițiile. Numeroase situri culturale și festivaluri oferă experiențe unice, unele dintre acestea fiind recunoscute de UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) ca făcând parte din Patrimoniul Mondial sau din patrimoniul cultural. Prin acest demers, organizația își îndeplinește misiunea de a proteja și conserva patrimoniul cultural – care cuprinde nu doar locații fizice, monumente, peisaje și situri, ci și tradiții artistice și orale, ritualuri sociale, meșteșuguri tradiționale și artele spectacolului.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial de la jumătatea lunii octombrie, șase noi elemente din Austria au fost incluse pe lista UNESCO. Printre acestea se numără „yodeling-ul” (cântatul în stil tirolez), crearea și cunoștințele legate de costumele tradiționale din valea Walsertal, precum și practicile culturale asociate cu rara rasă de bovine „Tux-Zillertal”. În plus, o instituție emblematică a Vienei – cultura „Wurstelprater” (parcul de distracții istoric din zona Prater a Vienei) – a fost, de asemenea, înscrisă pe lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial.

Wurstelprater din Viena este unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume. Este o atracție populară în rândul turiștilor și, prin urmare se bucură de o reputație internațională. Spre deosebire de multe alte parcuri de distracții similare, Wurstelprater rămâne deschis și cu acces gratuit până în ziua de azi, constituind un spațiu unic pentru interacțiune socială și diversitate. În fiecare an, acesta primește 7 milioane de vizitatori, care se pot bucura de peste 200 de atracții și 50 de unități de alimentație publică. Mai mult, el a servit drept sursă de inspirație, subiect și cadru pentru scriitori, compozitori și cineaști deopotrivă.

Zona, care a fost cândva un domeniu imperial de vânătoare era accesibilă exclusiv nobilimii. În 1766, împăratul Iosif al II-lea a dăruit acest parc verde locuitorilor Vienei, oferindu-le un spațiu de recreere. Autorizarea activităților comerciale în domeniul ospitalității a marcat începutul a ceea ce definește și astăzi farmecul unic al parcului Prater din Viena. Pe lângă hanuri, cafenele și magazine de turtă dulce, parcul a început curând să găzduiască leagăne, caruseluri și piste de popice, îmbinând astfel relaxarea cu divertismentul. De la cabinete de curiozități, teatre de păpuși și standuri de tir, până la interpreți la orgă mecanică, cântăreți în localurile *Heuriger* și ansambluri muzicale formate exclusiv din femei – fără a mai menționa „Veneția la Viena” (considerat primul parc tematic din lume), Roata Uriașă sau modernele atracții de mari dimensiuni de astăzi – *Wurstelprater* a evoluat continuu de-a lungul istoriei sale. Acest lucru a fost posibil datorită transmiterii experienței și cunoștințelor în cadrul așa-numitelor „familii din Prater”. Multe dintre aceste familii sunt prezente în Prater încă din secolul al XIX-lea și dețin aproximativ 90% dintre afacerile de aici. Ele cunosc acest loc în profunzime, l-au modelat de-a lungul generațiilor și îi mențin vitalitatea. Tocmai această interacțiune cu vizitatorii este cea care conferă parcului Prater atmosfera sa inconfundabilă.

Această tradiție și cultură a primit în prezent, statutul de Patrimoniu Cultural Imaterial – o recunoaștere care vine tocmai la timp pentru a marca, anul acesta, 260 de ani de la înființarea parcului *Wurstelprater* din Viena. Astfel, o călătorie prin patrimoniul cultural mondial UNESCO poate începe chiar aici, la Viena, extinzându-se apoi pe întreg teritoriul Austriei.