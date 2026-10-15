Primul implant auditiv invizibil provine din Austria

Istoria acestei companii austriece de tehnologie medicală a început în urmă cu peste 50 de ani, în cadrul Universității Tehnologice din Viena. De atunci, MED-EL a dezvoltat inovații revoluționare și și-a avansat tehnologia, îmbunătățind viețile și experiențele multor persoane cu deficiențe de auz. Compania a prezentat acum primul și singurul implant cohlear invizibil din lume, ale cărui componente sunt plasate în întregime sub piele.

Pentru deficiențele de auz ușoare până la moderate se utilizează aparate auditive convenționale; acestea amplifică sunetul, făcând zgomotele mai puternice. În cazurile de pierdere severă a auzului, însă, acest lucru nu este suficient. Aici intervin implanturile cohleare. Acestea ocolesc părțile deteriorate ale urechii interne și stimulează direct nervul auditiv: un dispozitiv captează sunetul și îl transmite către implant, care, la rândul său, stimulează cohleea prin intermediul unor semnale electrice. Nervul auditiv transportă aceste semnale către creier, unde sunt procesate și percepute ca sunet.

Ingeborg și Erwin Hochmair, fondatorii companiei austriece de familie MED-EL au început dezvoltarea implanturilor cohleare în anul 1975. Primul dispozitiv a fost implantat chirurgical în 1977 și constituie baza implanturilor moderne utilizate astăzi. Încă de la început, aceștia și-au propus să creeze un implant care să fie complet invizibil din exterior. Cercetătorii erau convinși că un astfel de design nu ar fi doar mai plăcut din punct de vedere estetic, ci, mai important, ar oferi beneficii psihologice pozitive. Cu toate acestea, o lungă perioadă de timp nu au fost disponibile baterii și microfoane adecvate. De exemplu, plasarea unui microfon sub piele modifică sunetul; dezvoltarea unui microfon capabil să compenseze acest aspect a reprezentat cea mai mare provocare.

După un total de 15 ani de cercetare și dezvoltare, MED-EL a prezentat cu mândrie primul implant cohlear care este plasat în întregime sub piele. Aproximativ 40 de pacienți din întreaga lume au primit deja acest dispozitiv, iar recent, acesta a fost implantat unui pacient în afara unui studiu clinic. Pentru persoanele afectate, acest nou implant reprezintă un pas suplimentar către autonomie, libertate și o mai mare bucurie de a trăi – întrucât dispozitivul poate fi purtat pe timpul nopții sau sub apă și rămâne pe deplin funcțional chiar și în timp ce bateria se încarcă.

În acest an, compania a fost distinsă și cu premiul TRIGOS – distincția Austriei pentru responsabilitate în afaceri. Această recunoaștere subliniază angajamentul internațional al companiei, care presupune implementarea de proiecte în țări în curs de dezvoltare și cu economii emergente. Inițiativele adoptă o abordare holistică pentru consolidarea sistemelor de îngrijire a auzului, punând accent pe formare, diagnosticare timpurie și diseminarea accesibilă a cunoștințelor. Astfel, misiunea fundamentală a MED-EL – aceea de a depăși surditatea ca barieră în calea comunicării și de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților – este transpusă în realitate la scară globală.