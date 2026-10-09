العربية
Seitennavigation
Inhalt

Acredia Versicherung AG

حول
الشعار

حصةٌ سوقية تبلغ 55 بالمائة والتزام إجمالي قدره 29,9 مليار يورو: أكريديا (ACREDIA) هي شركة تأمين ائتمان رائدة في النمسا وتحمي المستحقات والمطالب المحلية والأجنبية. وهي تلفت أعين المؤمِّنين لديها على المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، وتتدخل عندما لا يستطيع العميل الدفع.

يصل حجم أعمال مجموعة أكريديا إلى 89,1 مليون يورو. ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي