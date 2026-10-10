Binder + Co AG
حول
تُعد شركة Binder+Co شركة متخصصة وناجحة دوليًا في مجال الآلات والأنظمة الكاملة التي تُستخدم للتقطيع، والغربلة، والمعالجة الرطبة والحرارية، والفرز، والتعبئة، والتغليف، والتخزين فوق الرفوف لجميع أنواع البضائع غير المعبأة.
تُعد شركة Binder+Co شركة متخصصة وناجحة دوليًا في مجال الآلات والأنظمة الكاملة التي تُستخدم للتقطيع، والغربلة، والمعالجة الرطبة والحرارية، والفرز، والتعبئة، والتغليف، والتخزين فوق الرفوف لجميع أنواع البضائع غير المعبأة.
وتُعد الشركة التي مقرّها في مدينة جلايزدورف التابعة لولاية ستيريا هي الشركة الرائدة في السوق ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
النمسا
8200 Gleisdorf
النمسا