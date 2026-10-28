Binderholz GmbH
حول
تعد شركة المنشرة Binderholz موردًا متكاملاً لمنتجات الخشب الصلب وحلول البناء المبتكرة. وتشمل مجموعة منتجات الخشب الصلب الخشب المنشور، والخشب المقطع، والألواح الخشبية الصلبة أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات، والأخشاب الرقائقية وحتى أخشاب البناء الصفائحية المستعرضة BBS من شركة binderholz. وتسير شركة binderholz في إنتاجها ...
كيفية التواصلالصفحة السابقة الصفحة التالية
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
النمسا
6263 Fügen
النمسا
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
النمسا
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
النمسا