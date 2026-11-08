EMPL Fahrzeugwerk GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
6272 Kaltenbach im Zillertal
النمسا
ملف الشركة
إيمبل (EMPL) هي الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع التركيبات الخاصة لهياكل الشاحنات. فالمنتجات التي يجري تصميمها وفقًا لمتطلبات الاستخدام المحددة للعُملاء معروفة في جميع أنحاء العالم وقد أثبتت نفسها بشكل جيد للغاية.
وبصفتها شريكًا متمرسًا يتمتع بخبرة واسعة في مجال تصنيع التركيبات الخاصة في قطاعات "مركبات الإطفاء" "والمركبات التجارية" "والدفاع والسلطات" تقدم شركة EMPL مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة المُصممة خصيصًا: مركبات فض المظاهرات، والوحدات المتحركة، وهياكل سيارات الإسعاف، وعربات المقطورة، ومركبات الإنقاذ والقطر، وناقلات القوات، وتركيبات الخدمات والورش، والأسقف، وأجسام الدبابات، ومركبات الإطفاء، وأنظمة الرفع الخطافية وما إلى ذلك.
فرص التجارية
مركبات خاصة للاستخدام العسكري
ناقلات القوات، ومركبات الإنقاذ والقطر، والأسقف، وهياكل سيارات الإسعاف، وأنظمة التبديل
يجري تصميم وتصنيع هياكل EMPL العسكرية الخاصة بطريقة تلبي المعايير العالية من الموثوقية والمتانة والحماية من التآكل والسلامة والجودة. حيث تضمن الأنشطة والأعمال في مجال البحث والتطوير أن تأخذ الشركة السبق دائمًا في المنافسة!