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EMPL Fahrzeugwerk GmbH

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إيمبل (EMPL) هي الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع التركيبات الخاصة لهياكل الشاحنات.

الشركة تبحث عن: عملاء

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

EMPL Fahrzeugwerk GmbH
Gewerbestraße 12
6272 Kaltenbach im Zillertal
النمسا
+4352835010
+435283501909
info@empl.at
http://www.empl.at
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حول الشركة

ملف الشركة

إيمبل (EMPL) هي الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع التركيبات الخاصة لهياكل الشاحنات. فالمنتجات التي يجري تصميمها وفقًا لمتطلبات الاستخدام المحددة للعُملاء معروفة في جميع أنحاء العالم وقد أثبتت نفسها بشكل جيد للغاية.

وبصفتها شريكًا متمرسًا يتمتع بخبرة واسعة في مجال تصنيع التركيبات الخاصة في قطاعات "مركبات الإطفاء" "والمركبات التجارية" "والدفاع والسلطات" تقدم شركة EMPL مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة المُصممة خصيصًا: مركبات فض المظاهرات، والوحدات المتحركة، وهياكل سيارات الإسعاف، وعربات المقطورة، ومركبات الإنقاذ والقطر، وناقلات القوات، وتركيبات الخدمات والورش، والأسقف، وأجسام الدبابات، ومركبات الإطفاء، وأنظمة الرفع الخطافية وما إلى ذلك.

صورة المنتج
© EMPL Fahrzeugwerk GmbH
صورة المنتج
© EMPL Fahrzeugwerk GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

مركبات خاصة للاستخدام العسكري

ناقلات القوات، ومركبات الإنقاذ والقطر، والأسقف، وهياكل سيارات الإسعاف، وأنظمة التبديل

يجري تصميم وتصنيع هياكل EMPL العسكرية الخاصة بطريقة تلبي المعايير العالية من الموثوقية والمتانة والحماية من التآكل والسلامة والجودة. حيث تضمن الأنشطة والأعمال في مجال البحث والتطوير أن تأخذ الشركة السبق دائمًا في المنافسة!

صورة المنتج
© EMPL Fahrzeugwerk GmbH