Frauscher Sensortechnik GmbH
حول
تقدم شركة Frauscher Sensortechnik (فراوشار سينسور تشنيك) لعملائها في قطاع السكك الحديدية مجموعة واسعة من الحلول المتميزة، تتضمن مكونات موثوقة ومثبتة عالميًا تُستخدم على جانبي السكك، وأجزاء إلكترونية عالية الاعتمادية، وحلولاً برمجية مبتكرة، بالإضافة إلى خدمات دورة حياة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
النمسا
4774 St.Marienkirchen/Schärding
النمسا