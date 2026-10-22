GEOCONSULT ZT GmbH
حول
شركة GEOCONSULT هي شركة هندسية عالمية خاصة ومستقلة، تقدم الخدمات الهندسية للعملاء الشركاء في القطاعين العام والخاص.
شركة GEOCONSULT هي شركة هندسية عالمية خاصة ومستقلة، تقدم الخدمات الهندسية للعملاء الشركاء في القطاعين العام والخاص.
تغطي الخدمات التي تقدمها قطاعات الهندسة المدنية والهندسة الجيوتقنية وميكانيكا التربة والصخور والجيولوجيا والجيولوجيا المائية وعلم المعلومات الجغرافية والمساحة والبيئة والتعدين والهندسة الكهربائية. وتعمل ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
GEOCONSULT ZT GmbH
Urstein Süd 13, Wissenspark Salzburg Urstein
5412 Puch bei Hallein
النمسا
5412 Puch bei Hallein
النمسا