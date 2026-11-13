H+H SYSTEM GmbH
حول
يقسم نظام H+H ويوزع الأدوية والأجهزة المخبرية والمعدات الصغيرة من كل الأنواع، بشكل واضح وبتوفير للأماكن. ويمكن تبديل أماكن الأجزاء الصغيرة من رفوف وأدراج التخزين بسهولة وبسرعة وهي تتناسب مع المكان المتغير على عكس نظام التخزين غير المرن
يقسم نظام H+H ويوزع الأدوية والأجهزة المخبرية والمعدات الصغيرة من كل الأنواع، بشكل واضح وبتوفير للأماكن. ويمكن تبديل أماكن الأجزاء الصغيرة من رفوف وأدراج التخزين بسهولة وبسرعة وهي تتناسب مع المكان المتغير على عكس نظام التخزين غير المرن
كما تقدم H+H أدراجًا من الألومنيوم جاهزة للتركيب حسب المقاييس المطلوبة وكذلك ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
النمسا
5350 Strobl
النمسا