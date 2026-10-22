العربية
Seitennavigation
Inhalt

Head Sport GmbH

حول
الشعار

تُعد شركة HEAD مزوّدًا عالميًا رائدًا للمعدات الرياضية والملابس الرياضية عالية الجودة وعالية الأداء، مخصّصة للرياضيين والرياضيات من مختلف المستويات. تعمل الشركة ضمن 5 مجالات:

الشركة تبحث عن: شركاء

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
النمسا
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
vCard
حول الشركة

ملف الشركة

منذ عام 1950 تمثل شركة HEAD الابتكار في التصميم، والتميّز التقني، والشغف بالرياضة. وتسوّق شركة HEAD محفظة علامات تجارية دولية من ضمنها:
• HEAD (منتجات الرياضات الشتوية، ورياضات المضرب، والسباحة)
• PENN (كرات التنس والراكيت بول)
• TYROLIA (روابط التزلج)
• MARES/SSI/rEvo (معدات الغوص والتدريب على الغوص)
• LiveAboard (رحلات الغوص)
• ZOGGS (معدات السباحة)
• INDIGO (معدات التزلج والتزحلق على الجليد)
• AQUALUNG (منتجات الغوص والغطس – السنوركلينج)

صورة المنتج
© Head Sport GmbH
صورة رمزية
© Head Sport GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

HEAD التزلج / الأحذية / الروابط – أداء فائق للتأجير والبيع

تضمن شبكة التوزيع الاحترافية لشركة HEAD تزويدًا موثوقًا وسلسًا بمنتجات HEAD، مع تقديم أعلى مستويات الخدمة والدعم للتجار ومؤسسات التأجير.

ويمثل اسم شركة HEAD الحلول المدروسة بعناية في مجال تأجير معدات التزلج، إلى جانب منتجات عالية الجودة مخصصة للبيع. ويعتمد العديد من أكبر مزودي خدمات تأجير أدوات التزلج حول العالم على شركة HEAD، مستفيدين من الخبرة والمعرفة الممتدة التي اكتسبتها الشركة عبر سنوات طويلة من التعاون مع شركاء تأجير دوليين.

صورة رمزية
© Head Sport GmbH