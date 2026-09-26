Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
حول
تصنع شركة Koerner وتورّد وحدات الجلفنة الجاهزة ووحدات صقل منتجات الصُلب والفولاذ المقاوم للصدأ.
تصنع شركة Koerner وتورّد وحدات الجلفنة الجاهزة ووحدات صقل منتجات الصُلب والفولاذ المقاوم للصدأ.
تُعد الجلفنة وسيلة الحماية الأكثر فعالية التي تحمي منتجات الصُّلب من التآكل؛ حيث تتميز جميع منتجات الصُلب ذات الأسطح المُجلفنة بعُمر افتراضي أطول من منتجات الصُلب الأخرى التي تكون مطلية فقط على سبيل المثال.
ومن الأمثلة ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
النمسا
8551 Wies
النمسا