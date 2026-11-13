Hexagon | NEXTSENSE
حول
لقد طوّرت شركة NEXTSENSE مبدأ CALIPRI الحاصل على براءة اختراع، بوصفها رائد عالمي في مجال التكنولوجيا. حيث يساعد قياس المقطع الجانبي وفحص الأسطح دون لمس، باستخدام مُصحح الإمالة والدوران، على استبعاد أي تأثير للمستخدم نهائيًا.
لقد طوّرت شركة NEXTSENSE مبدأ CALIPRI الحاصل على براءة اختراع، بوصفها رائد عالمي في مجال التكنولوجيا. حيث يساعد قياس المقطع الجانبي وفحص الأسطح دون لمس، باستخدام مُصحح الإمالة والدوران، على استبعاد أي تأثير للمستخدم نهائيًا.
وتُستخدم أنظمة القياس والفحص المتنقلة والثابتة في قياس الشقوق وهياكل السيارات، أو قياس مدى ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
النمسا
8053 Graz
النمسا