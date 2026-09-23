Pantreon GmbH
حول
إن ZELIX MEMBRANe.KINETICS عبارة عن تقنية مبتكرة من شركة بانتريون (Pantreon) تقدم أداءً عاليًا حتى مع السوائل اللزجة. فالعديد من السوائل العُضوية والصناعية لها خصائص غروانية، حيث تمثل الشحنات الكهربائية على الأسطح أهمية لها. وهذا الأمر يحدث بمساعدة وسائل كهروحركية.
إن ZELIX MEMBRANe.KINETICS عبارة عن تقنية مبتكرة من شركة بانتريون (Pantreon) تقدم أداءً عاليًا حتى مع السوائل اللزجة. فالعديد من السوائل العُضوية والصناعية لها خصائص غروانية، حيث تمثل الشحنات الكهربائية على الأسطح أهمية لها. وهذا الأمر يحدث بمساعدة وسائل كهروحركية.
يمكن دمج الحركية الكهربية المعمول بها عالميًا لشركة ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
النمسا
4810 Gmunden
النمسا