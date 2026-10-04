SANLAS Holding GmbH
حول
تُعد شركة Sanlas Holding GmbH واحدة من أبرز وأهم مقدمي الخدمات الطبية في النمسا وتدير 12 منشأة طبية وفندقين.
تُعد شركة Sanlas Holding GmbH واحدة من أبرز وأهم مقدمي الخدمات الطبية في النمسا وتدير 12 منشأة طبية وفندقين.
كما توفر شركة Sanlas Holding GmbH للمرضى الدوليين رعاية كاملة قبل وأثناء وبعد إقامتهم (سواءً كانت إجراءات طلب التأشيرة، أعمال ترجمة وما إلى ذلك).
وتشمل مجموعة الخدمات التي تُقدمها الشركة: إعادة التأهيل العصبي ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
النمسا
8010 Graz
النمسا