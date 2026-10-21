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Syncraft GmbH

حول
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تبني وتُنفِّذ شركة ساينكرافت (SYNCRAFT) النمساوية عالية التقنية، التي تقع في تيرول، منذُ ما يزيد على 10 سنوات محطات طاقة على مستوى العالم، تولِّد التيار الكهربائي والحرارة والكربون المتجدد من الأخشاب المتبقية من الغابات.

محطة طاقة بالأخشاب رفيقة بالمناخ – تصبح محطات توليد الطاقة رفيقة بالمناخ عندما يُستخدم الكربون ...

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
النمسا
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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