بلغ مساحة النمسا83.883كم مربعاً. تقع في قلب أوروبا وتحدها

ألمانيا

تشيكيا

سلوفاكيا

هنغاريا

سلوفينيا

إيطاليا

ليختنشتاين و

سويسرا

تقع النمسا في المنطقة الزمنية لأوروبا الوسطى

أهم التجمعات السكنية الكبرى هي العاصمة الإتحادية فيينا ويبلغ عدد سكانها (2,028.289,01.01.2025) بالإضافة إلى عواصم الولايات الإتحادية

غراتس 305.314, 01.01.2025 نسمة

لينتس 213.557, 01.01.2025 نسمة

وسالتسبورغ 157.659, 01.01.2025 نسمة.



ويباغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 3.798 متراً وهي قمة جبل غروس غلوكنر في جبال تاورن العليا .

المناخ

يبلغ معدل درجات الحرارة في الصيف حوالي 20 درجة مئوية وقد ترتفع الحرارة إلى 35 درجة مئوية. أما في الشتاء فقد تهبط درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ولكن المعدل يبقى حوالي 4 درجات مئوية تحت الصفر. وتكون الهطولات الثلجية في الجبال غزيرة وتصل كمية الهطول إلى أقصاها في شهر أيار / مايو وحزيران / يونيو



البحيرات والأنهار

أما أهم مجرى مائي في النمسا فهو نهر الدانوب وأكبر بحيرة هي بحيرة نويزيدلير في ولاية بورغنلاند الإتحادية. ويقع 77% من مساحة هذه البحيرة البالغة 315 كم مربعاً في النمسا أما الباقي فيقع في هنغاريا. كما تبلغ مساحة بحيرة آترسي 46 كم مربعاً وبحيرة تراونسي 24كم مربعاً. كذلك تقع 24 كم مربعاً فقط من مساحة بحيرة بودنسي البالغة 536 كم مربعاً في الأراضي النمساوية

المواد الخام

تستخرج في النمسا المواد الخام التالية



خامات الحديد

الفحم الحجري

النفط والغاز

مغنيزيت

الرمال الكوارتزية

الجص

خامات الرصاص والزنك

الغرافيت والكاؤولين



كذلك فإن لمناجم الملح الصخري أهمية خاصة. والمادة الخام الأخرى الهامة في النمسا هي الأخشاب .



