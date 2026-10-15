Le premier implant auditif invisible vient d'Autriche

L'histoire de cette entreprise autrichienne spécialisée dans les technologies médicales a débuté il y a plus de 50 ans à l'Université technique de Vienne. Depuis lors, MED-EL a donné naissance à des innovations révolutionnaires et n'a cessé de perfectionner ses technologies, améliorant ainsi la vie et le quotidien de nombreuses personnes souffrant d'une perte auditive. L'entreprise vient de présenter le premier et unique implant cochléaire invisible au monde, dont tous les composants sont entièrement dissimulés sous la peau.



Les appareils auditifs classiques sont utilisés en cas de perte auditive légère à modérée. Ils amplifient le son, ce qui rend les bruits plus forts. Cela ne suffit toutefois pas en cas de perte auditive sévère. C’est là qu’interviennent les implants cochléaires. Ils contournent les parties endommagées de l’oreille interne et stimulent directement le nerf auditif : le son est capté par un appareil puis transmis à l’implant. L’implant stimule la cochlée à l’aide de signaux électriques. Le nerf auditif transmet ces signaux au cerveau. Là, ils sont traités et perçus comme des sons.



Ingeborg et Erwin Hochmair, les fondateurs de l’entreprise familiale autrichienne MED-EL, se sont lancés en 1975 dans le développement d’implants cochléaires. Le premier a été implanté chirurgicalement en 1977 et est considéré comme le précurseur des implants modernes d’aujourd’hui. La vision de créer un implant totalement invisible de l’extérieur a été formulée très tôt comme un objectif. Les chercheurs étaient convaincus qu’une telle version serait non seulement plus esthétique, mais qu’elle aurait surtout des effets psychologiques positifs. Cependant, pendant longtemps, il n’existait pas de piles ni de microphones adaptés. Par exemple, lorsque le microphone est placé sous la peau, le son est altéré. Construire un microphone capable de pallier ce problème a constitué le plus grand défi.

Après 15 ans de recherche et de développement, MED-EL a présenté avec fierté le premier implant cochléaire entièrement sous-cutané. Environ 40 patient·e·s à travers le monde en sont déjà équipés, et le premier a récemment été implanté chirurgicalement en dehors d’une étude clinique. Pour les personnes concernées, ce nouvel implant constitue un pas de plus vers l’autonomie, la liberté et la joie de vivre, car il peut être porté même la nuit ou sous l’eau et reste pleinement opérationnel pendant le chargement de la batterie.

MED-EL a également reçu cette année le TRIGOS, le prix autrichien récompensant la gestion responsable. Ce prix récompense l’engagement international de l’entreprise, qui met en œuvre des projets dans les pays en développement et émergents. Il s’agit d’une approche globale visant à renforcer les systèmes de santé auditive. L’accent est mis sur la formation, le diagnostic précoce et la diffusion des connaissances à un niveau accessible à tous. L’objectif de MED-EL, qui consiste à surmonter la surdité en tant qu’obstacle à la communication et à offrir aux patient·e·s une meilleure qualité de vie, est ainsi reconnu à l’échelle internationale.

