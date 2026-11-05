L’Autriche n’est pas seulement une nation économique et un pays au fort dynamisme entrepreneurial, porté par des entrepreneuses et entrepreneurs passionnés et innovants. L’Autriche est aussi une nation de culture, un pays qui fait vivre ses coutumes et ses traditions. De nombreux sites culturels et événements festifs offrent des expériences uniques. Certains d’entre eux ont été inscrits par l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) au patrimoine mondial ou au patrimoine culturel. L’organisation poursuit ainsi sa mission de protection et de préservation du patrimoine. Cela concerne aussi bien des lieux, des monuments, des paysages et des sites emblématiques que des traditions artistiques et orales, des rituels sociaux, des savoir-faire artisanaux traditionnels ou encore les arts du spectacle.

À l’occasion de la Journée internationale du patrimoine culturel immatériel, célébrée à la mi-octobre, le répertoire s’est enrichi de six nouvelles inscriptions autrichiennes. Aux côtés du yodel, de la confection des costumes traditionnels du Walsertal, ainsi que des pratiques culturelles associées à la race bovine rare qu'est la « Tux-Zillertaler », une institution viennoise a également été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO : la « culture du Wurstelprater de Vienne » (Wiener Wurstelpraterkultur).

Le Wurstelprater de Vienne compte parmi les plus anciens parcs d’attractions au monde. Il constitue une attraction très prisée des touristes et jouit d’une renommée internationale. Contrairement à d’autres parcs de loisirs comparables, le Wurstelprater demeure encore aujourd’hui accessible librement et gratuitement. Il est ainsi devenu un lieu de rencontre et de diversité tout-à-fait singulier. Chaque année, 7 millions de visiteurs fréquentent ses plus de 200 attractions et ses 50 établissements de restauration. Le Wurstelprater a également servi d’inspiration, de sujet ou de décor à de nombreux écrivains, compositeurs et cinéastes.

À l’origine, cet espace constituait un terrain de chasse impérial dont l’accès était réservé à la noblesse. En 1766, l’empereur Joseph II offrit ce vaste parc verdoyant à la population viennoise afin qu’elle puisse en faire un lieu de détente. Avec l’autorisation accordée à des établissements de restauration commença à se dessiner ce qui fait encore aujourd’hui le charme si particulier du Prater viennois. En effet, aux côtés des aubergistes, cafetiers et fabricants de pain d’épices qui ouvrirent leurs échoppes, apparurent aussi des balançoires, des carrousels et des pistes de quilles. Le Prater devint alors un lieu de repos, mais aussi de divertissement. Cabinets de curiosités, théâtres de marionnettes et stands de tir, joueurs d’orgue de Barbarie, chanteurs de heuriger et orchestres féminins, espace « Venise à Vienne » (considéré comme le premier parc à thème du monde), la célèbre grande roue et, plus tard, des attractions modernes à la pointe de la technologie : le Wurstelprater n’a cessé d’évoluer depuis sa création. Cette évolution a été rendue possible grâce à la transmission de l’expérience et du savoir-faire au sein des « familles du Prater ». Nombre d’entre elles sont implantées dans le Prater depuis le XIXe siècle et exploitent aujourd’hui près de 90 % des établissements. Elles connaissent intimement ce lieu, le façonnent depuis des générations et contribuent à en préserver la vitalité. C’est de l’interaction entre ces familles et les visiteurs que naît l’atmosphère unique du Prater.

L’inscription de la culture du Wurstelprater au patrimoine culturel immatériel vient consacrer plus de deux siècles et demi d’histoire, de savoir-faire et de traditions vivantes. Cette distinction revêt une résonance particulière à l’heure où le célèbre parc viennois célèbre son 260e anniversaire. Elle constitue également une invitation à découvrir les nombreux trésors du patrimoine mondial et culturel de l’UNESCO à Vienne et à travers toute l’Autriche.

