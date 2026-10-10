Andritz AG
About
How to get in touchPrevious Next
How to get in touch
3 Subsidiaries in this country
Andritz Feed & Biofuel Ltd
Unit 1 Foster Street, Stoneferry Park Hull
HU8 8BT Hull
The United Kingdom
HU8 8BT Hull
The United Kingdom
Andritz Ltd
Speedwell Road Parkhouse East
ST5 7RG Newcastle under Lyme
The United Kingdom
ST5 7RG Newcastle under Lyme
The United Kingdom
Andritz Ltd, Thermal Processes Division
Suite 5L North Mill, Bridgefoot
DE56 1YD Belper
The United Kingdom
DE56 1YD Belper
The United Kingdom
Headquarters
Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Austria
8045 Graz
Austria