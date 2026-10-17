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Breitenfeld Edelstahl AG

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How to get in touch

Headquarters

Breitenfeld Edelstahl AG
Breitenfeldstraße 22
8662 St. Barbara-Mitterdorf
Austria
+43385861610
+4338586161520
info@breitenfeld.at
http://www.breitenfeld.at
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