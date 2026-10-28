Австрийская сельскохозяйственная делегация укрепляет партнёрство с Казахстаном

После предыдущего визита казахстанской делегации в Австрию, в ходе которого участники познакомились с австрийским опытом в области молочного животноводства, разведения крупного рогатого скота, современных сельскохозяйственных технологий и переработки пищевой продукции, с 19 по 23 октября в Казахстане находилась австрийская делегация. Целью визита стало продолжение обмена опытом и укрепление двустороннего сотрудничества. Программа включала c 19 по 20 октября посещение сельскохозяйственных предприятий и встречу с акимом Акмолинской области, а затем участие в выставке KazAgro/KazFarm-2026, проходившей в Астане с 21 по 23 октября.

Делегация посетила несколько молочных ферм и мясоперерабатывающих предприятий, где ознакомилась с местными производственными процессами и применяемыми технологиями. В ходе встречи с акимом Акмолинской области основное внимание было уделено возможностям сотрудничества в сфере племенного животноводства и разведения крупного рогатого скота комбинированного направления продуктивности для производства молока и мяса.

Выставка KazAgro/KazFarm-2026, проходившая в Международном выставочном центре EXPO в Астане, объединила предприятия аграрного сектора для презентации инноваций в области сельскохозяйственной техники, животноводства, генетики животных, а также переработки молока и мяса.

В состав австрийской делегации вошли Austrian Agriculture Cluster (AAC) и компании Bauer GmbH, Bertsch-Laska Produktions- und Handels-GmbH, Bertsch Foodtech GmbH, Fleckvieh Austria, GeneticAustria GmbH, smaXtec animal care GmbH, Wolf Systembau GmbH и Wieser Consult GmbH. Участники представили широкий спектр компетенций и решений для различных этапов сельскохозяйственного производства.

Визит и участие в выставке укрепили связи между австрийскими и казахстанскими партнёрами в аграрном секторе, способствовали установлению новых деловых контактов и уже дали старт сотрудничеству в сфере животноводства, производства продуктов питания и внедрения современных сельскохозяйственных технологий.

Для получения дополнительной информации о нашем мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте almaty@advantageaustria.org или по телефону +7 727 225 14 86.

