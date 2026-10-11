KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH
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AB Mikroelektronik es una empresa de servicios que desarrolla y produce módulos y conjuntos electrónicos específicamente adaptados a las necesidades del cliente, desde el concepto hasta la fabricación en serie.
AB Mikroelektronik es una empresa de servicios que desarrolla y produce módulos y conjuntos electrónicos específicamente adaptados a las necesidades del cliente, desde el concepto hasta la fabricación en serie.
Se ha especializado en facilitar elevadas densidades de potencia en un mínimo espacio bajo condiciones ...
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Sede
KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH
Josef-Brandstätter-Straße 2
5020 Salzburg
Austria
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