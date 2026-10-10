EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH, con sede en la localidad austriaca de Ansfelden en Linz, está especializada en el desarrollo y la fabricación de instalaciones y componentes para el reciclaje del plástico. La empresa fue fundada en 1983 y actualmente es líder del mercado mundial. En este momento funcionan en todo el mundo unos 7 000 sistemas de reciclaje de EREMA.

Con sucursales en Estados Unidos, China y África, además de unas 50 representaciones en los cinco continentes, la empresa cuenta con una red fiable para ofrecer a clientes de todo el mundo soluciones de reciclaje del plástico diseñadas a medida e impulsar la economía circular. Su actividad se basa en tecnologías de reciclaje innovadoras para el procesamiento de desechos de plástico en las áreas de Inhouse, Bottle-to-Bottle, Post Consumer y Fibe, a fin de obtener un regranulado que satisface las máximas exigencias de calidad.

© EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.