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EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

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EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH está especializada en el desarrollo y la fabricación de instalaciones y componentes para el reciclaje del plástico.

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EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.
Unterfeldstraße 3
4052 Ansfelden
Austria
+4373231900
+43732319023
sales@erema.at
http://www.erema.at
vCard
Sobre la empresa

Perfil de la empresa

EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH, con sede en la localidad austriaca de Ansfelden en Linz, está especializada en el desarrollo y la fabricación de instalaciones y componentes para el reciclaje del plástico. La empresa fue fundada en 1983 y actualmente es líder del mercado mundial. En este momento funcionan en todo el mundo unos 7 000 sistemas de reciclaje de EREMA.

Con sucursales en Estados Unidos, China y África, además de unas 50 representaciones en los cinco continentes, la empresa cuenta con una red fiable para ofrecer a clientes de todo el mundo soluciones de reciclaje del plástico diseñadas a medida e impulsar la economía circular. Su actividad se basa en tecnologías de reciclaje innovadoras para el procesamiento de desechos de plástico en las áreas de Inhouse, Bottle-to-Bottle, Post Consumer y Fibe, a fin de obtener un regranulado que satisface las máximas exigencias de calidad.

Edificio de la empresa
© EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.
Imagen del producto
© EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.
Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

Máquinas para el reciclaje del plástico y tecnologías destinadas a la industria procesadora del plástico

Calidad sobradamente probada del líder del mercado

Oferta de productos en detalle:

• Sistemas de reciclaje del plástico para aplicaciones estándar y desechos de producción.
• Sistemas de reciclaje del plástico para desechos posconsumo muy estampados/sucios.
• Instalaciones de reciclaje de PET, VACUREMA®, VACUNITE® (efsa approved y brand owner approved).
• Aplicaciones en línea para PET.
• COREMA®, sistema de reciclaje del plástico.
• Filtro de fusión autolimpiante totalmente automatizado.
• Instalaciones para granular.

Edificio de la empresa
© EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.