EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.
Cómo contactar
Sede
4052 Ansfelden
Austria
Perfil de la empresa
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH, con sede en la localidad austriaca de Ansfelden en Linz, está especializada en el desarrollo y la fabricación de instalaciones y componentes para el reciclaje del plástico. La empresa fue fundada en 1983 y actualmente es líder del mercado mundial. En este momento funcionan en todo el mundo unos 7 000 sistemas de reciclaje de EREMA.
Con sucursales en Estados Unidos, China y África, además de unas 50 representaciones en los cinco continentes, la empresa cuenta con una red fiable para ofrecer a clientes de todo el mundo soluciones de reciclaje del plástico diseñadas a medida e impulsar la economía circular. Su actividad se basa en tecnologías de reciclaje innovadoras para el procesamiento de desechos de plástico en las áreas de Inhouse, Bottle-to-Bottle, Post Consumer y Fibe, a fin de obtener un regranulado que satisface las máximas exigencias de calidad.
Oportunidades de negocio
Máquinas para el reciclaje del plástico y tecnologías destinadas a la industria procesadora del plástico
Calidad sobradamente probada del líder del mercado
Oferta de productos en detalle:
• Sistemas de reciclaje del plástico para aplicaciones estándar y desechos de producción.
• Sistemas de reciclaje del plástico para desechos posconsumo muy estampados/sucios.
• Instalaciones de reciclaje de PET, VACUREMA®, VACUNITE® (efsa approved y brand owner approved).
• Aplicaciones en línea para PET.
• COREMA®, sistema de reciclaje del plástico.
• Filtro de fusión autolimpiante totalmente automatizado.
• Instalaciones para granular.