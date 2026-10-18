framag Industrieanlagenbau GmbH
Acerca de
framag es una moderna empresa de alta tecnología dedicada a sectores especiales de la construcción de maquinaria e instalaciones con productos y servicios innovadores. Gracias al constante perfeccionamiento y al empleo de las tecnologías más modernas, framag amplía su especialización en construcción de instalaciones, ...
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Sede
framag Industrieanlagenbau GmbH
Neukirchner Straße 9
4873 Frankenburg am Hausruck
Austria
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