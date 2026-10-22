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INNIO Jenbacher GmbH & Co OG

Acerca de
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Con las soluciones energéticas de Jenbacher, INNIO ofrece grupos para la generación de electricidad, así como soluciones completas para la cogeneración y trigeneración en una gama de potencia de 250 kW a 10,6 MW.

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Cómo contactar

Cómo contactar

2 Filiales en este país

Sede

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestraße 1-3
6200 Jenbach
Austria
+435244 600
contact@innio.com
https://www.innio.com/
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