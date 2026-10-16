ISOVOLTA AG
Acerca de
ISOVOLTA es una empresa de actividad internacional y fabricante líder de material electroaislante, laminados técnicos y materiales compuestos. La competencia profesional se basa en muchos años de experiencia en la síntesis y la transformación de materia prima en material inteligente altamente fiable.
ISOVOLTA es una empresa de actividad internacional y fabricante líder de material electroaislante, laminados técnicos y materiales compuestos. La competencia profesional se basa en muchos años de experiencia en la síntesis y la transformación de materia prima en material inteligente altamente fiable.
ISOVOLTA se ...
Cómo contactar
Cómo contactar
Filiales en este país
Isovolta de México, S.A. de C.V.
Parque Industrial Tlalnepark KM 27,5 s/n Carretera Lago de Guadalupe, Lote 2 - Bodega 7, Col. San Pedro Barrientos
54010 Tlalnepantla de Baz
México
54010 Tlalnepantla de Baz
México
Sede
ISOVOLTA AG
IZ NÖ-Süd, Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Austria
2351 Wiener Neudorf
Austria