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ISOVOLTA AG

Acerca de
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ISOVOLTA es una empresa de actividad internacional y fabricante líder de material electroaislante, laminados técnicos y materiales compuestos. La competencia profesional se basa en muchos años de experiencia en la síntesis y la transformación de materia prima en material inteligente altamente fiable.

ISOVOLTA se ...

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Cómo contactar

Cómo contactar

Filiales en este país

Isovolta de México, S.A. de C.V.
Parque Industrial Tlalnepark KM 27,5 s/n Carretera Lago de Guadalupe, Lote 2 - Bodega 7, Col. San Pedro Barrientos
54010 Tlalnepantla de Baz
México
+525558707930
+525558705329
info@isovolta.com.mx
http://www.isovolta.com.mx
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Sede

ISOVOLTA AG
IZ NÖ-Süd, Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Austria
+43595950
+43595959050
http://www.isovolta.com
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