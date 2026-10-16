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La Medizinische Universität Wien [Universidad de Medicina de Viena] es una de las instituciones dedicadas a la formación y a la investigación biomédica líderes en Europa.

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La Universidad de Medicina de Viena es una de las instituciones dedicadas a la formación y a la investigación biomédica líderes en Europa. Con cerca de 6 500 estudiantes y más de 6 000 empleados, combina excelencia investigadora, innovación pedagógica y medicina de vanguardia. Una característica especial de este centro es el modelo triple track, que aúna y promociona de manera selectiva trayectorias profesionales en los campos de investigación, docencia y práctica clínica.

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© Medizinische Universität Wien
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Oportunidades de negocio

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Excelencia investigadora, innovación pedagógica y medicina de vanguardia

La Universidad de Medicina busca talentos internacionales (doctorado, postdoctorado, personal científico) que quieran trabajar en un entorno de excelencia investigadora. La Universidad de Medicina de Viena ofrece la más moderna infraestructura, una estrecha conexión con la medicina de vanguardia y una elevada calidad de vida en una de las ciudades de Europa donde más perece la pena vivir.