Medizinische Universität Wien
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Sede
1090 Wien
Austria
Perfil de la empresa
La Universidad de Medicina de Viena es una de las instituciones dedicadas a la formación y a la investigación biomédica líderes en Europa. Con cerca de 6 500 estudiantes y más de 6 000 empleados, combina excelencia investigadora, innovación pedagógica y medicina de vanguardia. Una característica especial de este centro es el modelo triple track, que aúna y promociona de manera selectiva trayectorias profesionales en los campos de investigación, docencia y práctica clínica.
Oportunidades de negocio
Excelencia investigadora, innovación pedagógica y medicina de vanguardia
La Universidad de Medicina busca talentos internacionales (doctorado, postdoctorado, personal científico) que quieran trabajar en un entorno de excelencia investigadora. La Universidad de Medicina de Viena ofrece la más moderna infraestructura, una estrecha conexión con la medicina de vanguardia y una elevada calidad de vida en una de las ciudades de Europa donde más perece la pena vivir.