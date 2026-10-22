Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Cómo contactar
Filiales en este país
45609 Tlaquepaque
México
Sede
1010 Wien
Austria
4021 Linz
Austria
Perfil de la empresa
La empresa familiar austriaca Plasser & Theurer establece estándares en la construcción de vías desde hace más de 70 años. Esta empresa pionera en la construcción ferroviaria ha suministrado ya 17 800 máquinas a 110 países. Su programa de maquinaria cubre prácticamente todos los procesos de trabajo requeridos para el mantenimiento y la nueva construcción y reforma de vías de tren. En el ámbito de servicio global se ocupa de los productos a lo largo de un ciclo de vida activa de varias décadas y lo hace junto a 22 empresas asociadas. Sencillo manejo gracias a la IA, soluciones end to end y accionamientos respetuosos con el clima caracterizan las nuevas ofertas.
Oportunidades de negocio
Exportación de maquinaria para la construcción de vías férreas
Plasser & Theurer ofrece maquinaria y sistemas de máquinas para estos trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas:
• Bateado.
• Distribución y colocación de balasto.
• Estabilización y compactación.
• Cribado del balasto.
• Mejora de la plataforma de la vía.
• Logística de materiales.
• Renovación y construcción de vías férreas.
• Renovación y construcción de agujas.
• Trabajos en carriles con máquinas móviles.
• Mediciones.
• Construcción de catenarias.
• Mantenimiento de vías con vehículo motorizado.
• Tareas especiales.