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Pollmann International GmbH

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Pollmann es una empresa familiar de actividad internacional en el sector de la automoción, con una experiencia de 130 años. El especialista en la producción de componentes mecatrónicos altamente complejos en grandes cantidades es muy valioso para sus clientes en todo el mundo, desde el desarrollo, pasando por los ...

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