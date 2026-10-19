Pollmann International GmbH
Acerca de
Pollmann es una empresa familiar de actividad internacional en el sector de la automoción, con una experiencia de 130 años. El especialista en la producción de componentes mecatrónicos altamente complejos en grandes cantidades es muy valioso para sus clientes en todo el mundo, desde el desarrollo, pasando por los ...
Cómo contactar
Cómo contactar
Filiales en este país
Pollmann de México S.A. de C.V.
Circuito Corral de Piedras #52Fraccionamiento Polígono Empresarial San Miguel
37888 San Miguel de Allende
México
37888 San Miguel de Allende
México
Sede
Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein an der Thaya
Austria
3822 Karlstein an der Thaya
Austria