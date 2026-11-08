Redblocsystems ofrece un sistema de piezas prefabricadas altamente rentable, que se amortiza en muy poco tiempo. Los elementos de pared de elevada calidad se pueden fabricar de ladrillo, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillos de hormigón y otros materiales minerales, de un modo eficiente y económico.

Ventajas:

- Técnica de piezas prefabricadas de probada eficacia.

- Producción justo a tiempo (JIT).

- Calidad y precisión elevadas.

- Recortes precisos (cubiertas inclinadas, ventanas, etc.)

- Reducidos tiempos de construcción.

- Costes calculables.

- Se pueden llevar a cabo todo tipo de edificaciones.

Redblocsystems combina las extraordinarias ventajas de la construcción maciza en términos de calidad de vida, sostenibilidad y aislamiento térmico y acústico, con el aumento de la eficiencia de la construcción con piezas prefabricadas.

© Redbloc | Redblocsystems GmbH