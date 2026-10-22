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Conozca a empresas austriacas en eventos

Webinario: Financiamiento y soluciones para la exportación con Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Conocimientos prácticos de la mano del experto Markus Hoskovec

Este webinario con la Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ofrece una introducción al financiamiento de exportaciones y a las soluciones financieras disponibles para las empresas austriacas que operan en mercados internacionales. Los participantes conocerán de primera mano los instrumentos de financiamiento, las garantías y las opciones de apoyo disponibles para facilitar sus actividades comerciales internacionales. El webinar está dirigido a directivos y colaboradores, especialmente de las áreas financieras, de filiales de empresas austriacas y de sus distribuidores en México. Al finalizar la sesión, habrá un espacio para preguntas y respuestas.  


¿Dónde? Cómodamente desde su lugar de trabajo, a través de su computadora, tableta o teléfono inteligente.


¿Cuándo?

Martes 10 de noviembre de 2026, de 09:00 a 10:00 h (hora de Ciudad de México).  


Idioma

Inglés & español  


Costo Participación

Gratuita  


¿Tiene alguna pregunta?

Embajada de Austria - Oficina Comercial

Bernadette Pointl-Pelka  Adolfo Carril  E: mexico@advantageaustria.org