Best Student Cities 2027: Viena está entre las diez mejores ciudades del mundo 

El comienzo del nuevo año académico está a la vuelta de la esquina en Austria. En otros países, las clases ya han comenzado y estudiantes de todo el mundo están estudiando, investigando, debatiendo y presentando exámenes. Muchos ya han elegido una especialidad, han realizado las pruebas de admisión y saben en qué país, en qué ciudad y en qué universidad estudiarán. Otros todavía están en proceso de tomar una decisión y agradecen las recomendaciones.

Las propias universidades también se convierten así en objeto de estudio, con el objetivo de ofrecer orientación a los futuros estudiantes universitarios. Además de los rankings internacionales de universidades, existen estudios que van un paso más allá y analizan las ciudades universitarias en su conjunto.

La empresa de análisis de educación superior Quacquarelli Symonds (QS) publica desde 2004 rankings anuales sobre el desempeño de las universidades y realiza encuestas internacionales entre estudiantes. En su actual Best Student Cities 2027 Ranking, una ciudad austriaca ha conseguido situarse entre las diez mejores: ¡Viena! En el ranking de 2025, Viena ocupaba todavía el puesto 14; un año después alcanzó el décimo lugar y ahora ha vuelto a mejorar su posición en un puesto. En el podio aparecen desde hace años las mismas tres grandes ciudades, aunque en posiciones que van cambiando. En el ranking actual, el oro es para Seúl, la plata para Tokio y el bronce para Londres.

El objetivo de la lista «QS Best Student Cities» es presentar las mejores ciudades para estudiantes internacionales. Para poder participar en el ranking, una ciudad debe cumplir dos requisitos: tener al menos 250.000 habitantes, considerando el área metropolitana, y contar con al menos dos universidades incluidas en la edición actual del «QS World University Rankings®». Una vez superados estos requisitos, comienza el proceso de evaluación.

¿Según qué criterios se realiza la evaluación? El resultado se basa en 23 indicadores, agrupados en seis categorías principales:

Ranking universitario: cuántas universidades de la ciudad aparecen en el ranking y en qué posición.

cuántas universidades de la ciudad aparecen en el ranking y en qué posición. Diversidad del alumnado: por ejemplo, proporción de estudiantes internacionales, proporción de estudiantes respecto a la población, inclusión y tolerancia.

por ejemplo, proporción de estudiantes internacionales, proporción de estudiantes respecto a la población, inclusión y tolerancia. Calidad de vida: por ejemplo, seguridad, contaminación del aire, transporte y atención sanitaria.

por ejemplo, seguridad, contaminación del aire, transporte y atención sanitaria. Situación laboral: por ejemplo, empleo juvenil y reputación de los titulados universitarios entre la población activa.

por ejemplo, empleo juvenil y reputación de los titulados universitarios entre la población activa. Asequibilidad: por ejemplo, coste de vida y tasas universitarias.

por ejemplo, coste de vida y tasas universitarias. Resultados de la encuesta a estudiantes: por ejemplo, la amabilidad, sostenibilidad y diversidad de la ciudad, así como el porcentaje de personas que permanecen en la ciudad después de terminar sus estudios.

Viena destacó especialmente por su alta calidad de vida y por la proporción de estudiantes internacionales, además de recibir buenas valoraciones directamente por parte de los estudiantes encuestados. Un aspecto que diferencia este ranking de muchas otras comparaciones internacionales es que las universidades estadounidenses no ocupan las primeras posiciones. La proporción entre estudiantes y profesores o los resultados de investigación son factores en los que estas universidades destacan, pero no desempeñan ningún papel en el ranking de QS.

En definitiva, se trata de un excelente resultado: para obtener una buena posición no cuentan únicamente las cifras y los datos objetivos. La percepción de la ciudad por parte del grupo al que va dirigido el ranking, el hecho de sentirse a gusto en ella y la propia valoración de los estudiantes también aportan puntos decisivos, no solo en el ranking de las mejores ciudades estudiantiles, sino también en la experiencia y trayectoria universitaria de cada estudiante.