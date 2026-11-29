Las normas en Austria se llaman ÖNORM. Son emitidas por el Austrian Standards International . El Austrian Standards International, en calidad de ente normativo austriaco organiza y coordina el desarrollo de normas a través de los círculos afectados e interesados de la economía, administración, ciencia y protección de los consumidores, que envían a sus representantes a los comités. Además, el Austrian Standards coordina la participación de expertos austriacos en el trabajo de normalización europeo e internacional en CEN o ISO.

Normas europeas

Más del 90% de las normas actualmente vigentes en Austria son de origen europeo o internacional. Las normas europeas ("ÖNORM EN", en Austria) son idénticas en todos los países de la UE y la EFTA, así como en Turquía y en Macedonia, con lo cual se eliminan los obstáculos al comercio dentro del Espacio Económico Europeo, EEE. Son creadas por delegados de los comités nacionales, quienes las crean juntos y en consenso.

Las organizaciones a nivel europeo son:

Las normas europeas son en muchos casos un instrumento para poder cumplir en la práctica con los requisitos esenciales de la legislación europea (directivas de la UE). Dichas normas crean requisitos para poder sacar productos al mercado europeo.

Puede encontrar una lista de directrices, incluidas las normas asociadas a ellas, en la página "Nuevo(s) enfoque(s)".

Normas internacionales

Aparte de las normas europeas, hay normas que son reconocidas en todo el mundo: las denominadas normas internacionales (ISO). Las normas internacionales aceptadas en Austria se denominan "ÖNORM ISO". Muchas normas internacionales son al mismo tiempo normas europeas y, por lo tanto, también nacionales (en Austria: "ÖNORM EN ISO").

Las organizaciones a nivel internacional son:

Normas nacionales

La proporción de normas europeas (e internacionales) en la normativa austriaca asciende a más del 90%. Pero también hay una serie de normas puramente nacionales. Las ÖNORMEN nacionales han sido y son desarrolladas sobre todo en aquellos sectores en los que hasta ahora no había ninguna necesidad de normas supranacionales.