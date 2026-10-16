battenfeld-cincinnati Austria GmbH
حول
تُعد شركة باتنفيلد-سينسيناتي من الشركات الرائدة في تصنيع آلات البثق الموفّرة للطاقة وذات الأداء القوي وكذلك خطوط البثق الكاملة وفقًا لمتطلبات العملاء الخاصة.
تُعد شركة باتنفيلد-سينسيناتي من الشركات الرائدة في تصنيع آلات البثق الموفّرة للطاقة وذات الأداء القوي وكذلك خطوط البثق الكاملة وفقًا لمتطلبات العملاء الخاصة.
وتقدم شركة باتنفيلد-سينسيناتي عددًا من الأنظمة الملائمة لمجموعة كبيرة من التطبيقات في مجالات الأنابيب، والقطاعات الجانبية، والألواح، والصفائح، والتحبيب التي تم ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
battenfeld-cincinnati Austria GmbH
Laxenburger Straße 246
1230 Wien
النمسا
1230 Wien
النمسا