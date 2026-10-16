BILTON LEDON Technology GmbH
حول
بيلتون (BILTON) هي الشركة المتخصصة ذات الكفاءة العالية في الإضاءة الخطية. من خلال باقة منتجات مكوَّنة بصورة قياسية تقدم الشركة، التي تتخذ من زالفيلدن مقرًا لها، المنتج المناسب لكل طلب من طلبات العملاء. لذلك تعتبر شركة بيلتون نفسها شريك مشروعات وأنظمة لمجالات الهندسة المعمارية والتجارة والصناعة.
بيلتون (BILTON) هي الشركة المتخصصة ذات الكفاءة العالية في الإضاءة الخطية. من خلال باقة منتجات مكوَّنة بصورة قياسية تقدم الشركة، التي تتخذ من زالفيلدن مقرًا لها، المنتج المناسب لكل طلب من طلبات العملاء. لذلك تعتبر شركة بيلتون نفسها شريك مشروعات وأنظمة لمجالات الهندسة المعمارية والتجارة والصناعة.
منذ العام 2009 تعتبر ...
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كيفية التواصل
المركز الرئيسي
BILTON LEDON Technology GmbH
Gewerbepark Harham 2
5760 Saalfelden
النمسا
5760 Saalfelden
النمسا
BILTON LEDON Technology GmbH
Schulgasse 7
6850 Dornbirn
النمسا
6850 Dornbirn
النمسا