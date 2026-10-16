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BILTON LEDON Technology GmbH

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بيلتون (BILTON) هي الشركة المتخصصة ذات الكفاءة العالية في الإضاءة الخطية. من خلال باقة منتجات مكوَّنة بصورة قياسية تقدم الشركة، التي تتخذ من زالفيلدن مقرًا لها، المنتج المناسب لكل طلب من طلبات العملاء. لذلك تعتبر شركة بيلتون نفسها شريك مشروعات وأنظمة لمجالات الهندسة المعمارية والتجارة والصناعة.

منذ العام 2009 تعتبر ...

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