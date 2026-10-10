Getzner Werkstoffe GmbH
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6706 Bürs
النمسا
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تُوسَّع شبكاتُ السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم بغية تمكين نقل مستدام للركاب والبضائع. تقترب نتيجةً لذلك خطوطُ السكك الحديدية والمناطقُ المبنية إحداها من الأخرى أكثر من أيِّ وقتٍ مضى. تساعد شركة جيتسنر ڤيركشتوفه ذات المسؤولية المحدودة من خلال حلولها للهياكل الفوقية على تقليل الاهتزازات والتآكل والضوضاء بفعَّالية. تعمل جيتسنر على إطالة الفترات الزمنية بين عمليات الصيانة وزيادة العمر الافتراضي لقضبان السكك الحديدية. تجلب الشركةُ من خلال مواد الصنع درجةً مُحدَّدةً بدقة من المرونة إلى البنية الفوقية للسكك الحديدية، وتعمل بالتالي على تحسين سلامة خطوط السكك الحديدية وتوافرها.
مجالات اختصاص شركة جيتسنر:
- عزل الاهتزاز
- حمايةُ الهيكل الفوقي
- منع الضوضاء
فرص التجارية
مستدامة وآمنة - حلولٌ فعَّالة للحماية من الارتجاج وحماية البنية الفوقية
تُصمَّم حلولُ السكك الحديدية من شركة جيتسنر ڤيركشتوفه ذات المسؤولية المحدودة من أجل تلبية متطلبات جميع الأحمال وسرعات الحركة. تُستخدم في جميع أنحاء العالم وتتمتع بالريادة.
المنافع للعملاء:
- المزيد من جودة المعيشة والعمل للسكان
- توفُّرٌ أكبر لخطوط سكك حديدية وعمرٌ افتراضيٌّ أطول
- خفض تكاليف الصيانة وتكاليف دورة الحياة لإنشاء السكك الحديدية وشركات السكك الحديدية