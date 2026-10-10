© ILF Consulting Engineers

مجموعة إي إل إف (ILF-Gruppe) هي شركةٌ هندسية واستشارية نشطة دوليًا ومُستقلة تمامًا، تدعم عُملاءها في التنفيذ الناجح للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية المُعقَّدة وذات المتطلبات الكثيرة تقنيًا. وتُوظِّف شركات مجموعة إي إل إف أكثر من 3500 موظفٍ عالي الكفاءة في مواقع المكاتب التي تزيدُ عن 45 في ست قارات.

يمكن تحقيق احتياجات العُملاء على النحو الأمثل بفضل هذا المزج بين الحضور المحلي والخبرة الدولية.

تشمل باقة المنتجات الخدمية للشركة المشورة والتخطيط وإدارة المشروعات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية