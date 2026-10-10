ILF Consulting Engineers
مجموعة إي إل إف (ILF-Gruppe) هي شركةٌ هندسية واستشارية نشطة دوليًا ومُستقلة تمامًا، تدعم عُملاءها في التنفيذ الناجح للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية المُعقَّدة وذات المتطلبات الكثيرة تقنيًا.
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المركز الرئيسي
6063 Rum
النمسا
1030 Wien
النمسا
ملف الشركة
مجموعة إي إل إف (ILF-Gruppe) هي شركةٌ هندسية واستشارية نشطة دوليًا ومُستقلة تمامًا، تدعم عُملاءها في التنفيذ الناجح للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية المُعقَّدة وذات المتطلبات الكثيرة تقنيًا. وتُوظِّف شركات مجموعة إي إل إف أكثر من 3500 موظفٍ عالي الكفاءة في مواقع المكاتب التي تزيدُ عن 45 في ست قارات.
يمكن تحقيق احتياجات العُملاء على النحو الأمثل بفضل هذا المزج بين الحضور المحلي والخبرة الدولية.
تشمل باقة المنتجات الخدمية للشركة المشورة والتخطيط وإدارة المشروعات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية
فرص التجارية
خبرة عالمية في مشاريع الصناعة والطاقة المستدامة
تدعم مجموعة ILF عُملاءها في مجالات الأعمال الرئيسية مثل الطاقة وحماية المناخ، والماء والبيئة، والنقل والمناطق الحضرية، والموارد والصناعات المستدامة، وذلك من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الطموحة المتمثلة في: دفع عجلة التحول في مجال الطاقة، وتنفيذ التغييرات اللازمة من أجل تحول في مجال التنقل، واستخدام الموارد المتاحة بشكل مستدام وفعّال، وكذلك إحداث تحسينات شاملة في القطاع الصناعي بأكمله.