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Schuller Eh'klar GmbH

حول
الشعار

شركة Schuller Eh´klar هي شركة عائلية يقع مقرها في النمسا العليا، وقد تخصصت منذ أكثر من 50 عامًا في إنتاج لوازم وأدوات الرسامين والحرفيين.

الشركة تبحث عن: شركاء

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كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6
4490 St.Florian bei Linz
النمسا
+43722468200
+43722468282
office@schuller.eu
http://www.schuller.eu
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حول الشركة

ملف الشركة

شركة Schuller Eh´klar هي شركة عائلية يقع مقرها في النمسا العليا، وقد تخصصت منذ أكثر من 50 عامًا في إنتاج لوازم وأدوات الرسامين والحرفيين.

تضم المجموعة 10 شركات تابعة وأكثر من 40 شريكًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا. ويعمل بها إجمالاً 280 موظفًا، وهي الشركة الرائدة في أسواق النمسا والمجر وسلوفينيا.

تشمل مجموعة منتجاتها الفرش، والبكرات، والأشرطة اللاصقة، والأدوات، والبخاخات، ومواد التغطية، ومعدات الحماية، والمواد الكاشطة.

صورة المنتج
© Schuller Eh'klar GmbH
صورة المنتج
© Schuller Eh'klar GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

البحث عن شركاء توزيع

تسعى شركة Schuller Eh´klar ذ.م.م. إلى شركات شريكة يمكنها التعاون معها لتطوير مبيعات المنتجات والعلامة التجارية بنجاح مشترك.

ويُفضَّل أن تكون الشركة الشريكة ناشطة بالفعل في مجال الدهانات أو الأدوات، أو تبحث من خلال منتجات Schuller Eh´klar عن إضافةٍ مكملة لمجموعة منتجاتها الحالية.

وتقدّم الشركة بطبيعة الحال دعمًا في مجال التسويق بالإضافة إلى برامج تدريبية.

صورة رمزية
© Schuller Eh'klar GmbH