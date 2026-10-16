Schuller Eh'klar GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
4490 St.Florian bei Linz
النمسا
ملف الشركة
شركة Schuller Eh´klar هي شركة عائلية يقع مقرها في النمسا العليا، وقد تخصصت منذ أكثر من 50 عامًا في إنتاج لوازم وأدوات الرسامين والحرفيين.
تضم المجموعة 10 شركات تابعة وأكثر من 40 شريكًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا. ويعمل بها إجمالاً 280 موظفًا، وهي الشركة الرائدة في أسواق النمسا والمجر وسلوفينيا.
تشمل مجموعة منتجاتها الفرش، والبكرات، والأشرطة اللاصقة، والأدوات، والبخاخات، ومواد التغطية، ومعدات الحماية، والمواد الكاشطة.
فرص التجارية
البحث عن شركاء توزيع
تسعى شركة Schuller Eh´klar ذ.م.م. إلى شركات شريكة يمكنها التعاون معها لتطوير مبيعات المنتجات والعلامة التجارية بنجاح مشترك.
ويُفضَّل أن تكون الشركة الشريكة ناشطة بالفعل في مجال الدهانات أو الأدوات، أو تبحث من خلال منتجات Schuller Eh´klar عن إضافةٍ مكملة لمجموعة منتجاتها الحالية.
وتقدّم الشركة بطبيعة الحال دعمًا في مجال التسويق بالإضافة إلى برامج تدريبية.