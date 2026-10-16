© Schuller Eh'klar GmbH

شركة Schuller Eh´klar هي شركة عائلية يقع مقرها في النمسا العليا، وقد تخصصت منذ أكثر من 50 عامًا في إنتاج لوازم وأدوات الرسامين والحرفيين.

تضم المجموعة 10 شركات تابعة وأكثر من 40 شريكًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا. ويعمل بها إجمالاً 280 موظفًا، وهي الشركة الرائدة في أسواق النمسا والمجر وسلوفينيا.

تشمل مجموعة منتجاتها الفرش، والبكرات، والأشرطة اللاصقة، والأدوات، والبخاخات، ومواد التغطية، ومعدات الحماية، والمواد الكاشطة.

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