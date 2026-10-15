STEYR ARMS GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
4442 Kleinraming
النمسا
ملف الشركة
شركة STEYR ARMS ذ.م.م. هي شركة نمساوية رائدة في تصنيع الأسلحة النارية الفردية والأسلحة الخفيفة المُخصصة للجيوش والشرطة وقوات الأمن.
وبنسبة تصدير تتجاوز 95%، تُعد شركة STEYR ARMS ذ.م.م. لاعبًا عالميًا في هذا القطاع. وتعتمد الجيوش والشرطة وغيرها من الجهات الأمنية الحكومية حول العالم على جودة منتجاتها ودقتها وموثوقيتها.
وقد أسهمت عقود طويلة من الخبرة الدولية في التحسين المستمر وتطوير منتجات جديدة. كما تتوفر حلول خاصة لتلبية المتطلبات المتخصصة وفق احتياجات العملاء.
برنامج المنتجات:
- المسدسات
- بنادق القنص
- بنادق الاقتحام
- قاذفات القنابل
فرص التجارية
الأسلحة الخفيفة والأسلحة الفردية
تُعد شركة STEYR ARMS ذ.م.م. الشركة النمساوية الرائدة في تصنيع الأسلحة الفردية للاستخدام الحكومي.
وتسعى الشركة إلى التواصل مع جهات الشرطة والجيش وغيرها من قوات الأمن التي تحتاج إلى مسدسات وبنادق قنص وبنادق اقتحام وقاذفات قنابل. كما تُستخدم الأسلحة الخفيفة والأسلحة الفردية أيضًا في الصيد ورياضات الرماية.